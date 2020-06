Gabon : Testé positif au coronavirus, le porte-parole de la présidence témoigne

Ads

Dans une vidéo sur les réseaux sociaux, Jessye Ella Ekogha a annoncé avoir contracté le virus et encourage les Gabonais à se faire tester régulièrement.

«Comme plusieurs de nos compatriotes, j’ai été testé positif à la COVID-19 et ce, malgré les mesures de précaution prises», a annoncé Jessye Ella Ekogha, porte-parole de la présidence gabonaise, dans une vidéo publiée le 15 juin sur son compte Twitter. «Je vais et suis en bonne santé», ajoute-t-il.

Jessye Ella Ekogha indique qu’il est asymptomatique comme «la majorité des cas» au Gabon et est actuellement sous traitement. «Le fait d’être régulièrement testé a permis de dresser rapidement mon diagnostic et d’être pris en charge dans les meilleurs délais. Depuis, j’ai pris l’ensemble des mesures nécessaires pour protéger non seulement ma famille, mais aussi mon entourage professionnel», indique le conseiller spécial d’Ali Bongo Ondimba.

En attendant sa guérison, il continue de remplir sa mission mais a dû réadapter son quotidien et son travail pour ne pas devenir un vecteur de transmission de la maladie. Cette vidéo, il l’a faite surtout pour démontrer que le coronavirus n’est pas une «maladie de la honte» et qu’«elle peut frapper n’importe lequel d’entre nous».

Aussi, espère-t-il que son témoignage «encouragera d’autres compatriotes à se faire tester régulièrement». Car, «plutôt la prise en charge est faite, plus les chances de guérison sont élevées», conclut-il.

