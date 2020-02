Gabon : Trois policiers interpellés à Libreville

Annonces

Ils ont été arrêtés après avoir été identifiés dans une vidéo montrant trois individus en uniforme de police en train de se partager de l’argent.

Trois agents de la Police gabonaise viennent d’être interpellés à Libreville, indique le Haut commandement des forces de police nationale dans un communiqué publié ce mardi. Ces derniers ont été arrêtés après la diffusion sur les réseaux sociaux, d’une vidéo montrant trois individus en uniforme de police qui se partagent «manifestement» de l’argent.

Une enquête ouverte après cette diffusion a permis d’identifier les policiers dessus. Ils ont été par la suite mis à la disposition de l’Inspection générale des forces de police nationale. Celle-ci est chargée d’établir les responsabilités des uns et des autres et de prendre les sanctions disciplinaires qui s’imposent, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Le Haut commandement des forces de police nationale condamne de tels faits «aux antipodes des valeurs professionnelles prônées au sein des unités et services [qui] jettent l’opprobre sur les forces de police nationale». Il rappelle que les policiers déployés sur la voie publique, dans le cadre de la mission de régulation de la circulation, doivent poser des actes conformes à la loi.

Ils doivent en outre «adopter des attitudes sans équivoque mais aussi incarner, à chaque instant, l’autorité de l’Etat, en vue de promouvoir l’image qui fait de la Police un service public respectable et proche du citoyen». Ce n’est pas la première fois que des policiers véreux sont débusqués au Gabon. En janvier 2019, 60 policiers avaient été radiés pour braquages et racket.

