Gabon : Un Gabonais tué et 4 Chinois kidnappés dans une attaque de pirates

Des pirates ont attaqué quatre navires en rade de Libreville dans la nuit de samedi à dimanche, tuant un commandant de bord gabonais et kidnappant 4 employés chinois.

Un mort et quatre personnes kidnappées. C’est le bilan de l’attaque contre quatre navires perpétré dans la nuit de samedi à dimanche dernier par des pirates en rade de Libreville, au Gabon.

«Dans la nuit du 21 au 22 décembre 2019, dans la rade de Libreville, des attaques pirates ont été perpétrées […] contre quatre navires», a déclaré le porte-parole du gouvernement gabonais, Edgard Anicet Mboumbou Miyakou, dans une allocution vidéo.

«Ces attaques ont malheureusement entrainé le décès d’un commandant de bord de nationalité gabonaise et l’enlèvement de quatre employés […] de nationalité chinoise», a-t-il ajouté.

Aussitôt alertées, les forces de défenses et de sécurité «ont engagé des actions» afin «de sécuriser la zone et de rechercher les auteurs avec la coopération d’Interpol et des organismes sous-régionaux», a poursuivi le porte-parole.

«Le gouvernement de la République rassure la population en ce que des mesures sont prises pour garantir le trafic maritime», affirme Edgard Anicet Mboumbou Miyakou. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République suite à cette attaque.

