Gabon : Vers la mise en place d’un système d’enseignement à distance en réponse au COVID-19

Un accord a été signé dans ce sens ce vendredi à Libreville entre le ministre de l’Education nationale et le représentant de l’UNESCO dans le pays.

Le Gabon et l’UNESCO ont signé ce vendredi 15 mai à Libreville, un accord pour la mise en place d’un système d’enseignement à distance dans le pays, en réponse à la crise du coronavirus (COVID-19), rapporte l’UNESCO sur son site Internet. Le document a été paraphé par le ministre gabonais de l’Education nationale Patrick Daouda-Mouguiama, et le représentant de l’UNESCO au Gabon, Vincenzo Fazzino.

Cet accord concerne l’assistance technique de l’UNESCO sur deux phases. La première phase est la mise en place d’une solution d’urgence pour assurer la continuité pédagogique pour les élèves en classes d’examens et la consolidation des acquis. La seconde phase est la mise place d’un système d’enseignement en ligne pour le primaire, le secondaire général, le secondaire technique et professionnel.

Cet accord va permettre au Gabon de disposer d’un système d’enseignement à distance plus résilient, selon le ministre de l’Education nationale. «Celui-ci va permettre de mieux faire face à d’éventuelles nouvelles crises. En outre, il va permettre au Gabon de disposer d’un dispositif d’enseignement à distance multicanal, selon le modèle Avicenne de l’UNESCO, c’est-à-dire qui utilise non seulement le canal traditionnel, le web, mais aussi des canaux tels que la télévision, la radio et les supports papier», affirme Patrick Daouda-Mouguiama.

Cette approche, dit-il, va permettre d’atteindre les élèves dans des zones éloignées des centres urbains, notamment ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur ou à Internet. Comme la plupart des pays, le Gabon a fermé ses écoles pour éviter la propagation du virus dans le pays. Le pays a néanmoins mis en place un programme d’apprentissage scolaire à distance, pour assurer la continuité pédagogique.

A cet effet, l’UNESCO a formé, en avril dernier, 60 encadreurs pédagogiques du primaire et du secondaire dans la production de cours en ligne pour soutenir ce programme baptisé «L’ école à la maison». L’Organisation a également mis à la disposition du ministère de l’Education nationale, l’ensemble des cours produits et mis en ligne en 2017/2018 dans le cadre du projet «Former ma génération-Gabon 5000».

