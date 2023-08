Gabon : vers une transition militaire ?

La situation était confuse encore ce matin au Gabon. Un groupe de militaire de la Garde Républicaine a pris le contrôle du palais présidentiel et de la 1ère chaîne de télévision du pays.

La commission électorale venait à peine d’annoncer des résultats donnant Ali Bongo vainqueur de l’élection présidentielle sur la première chaine de télévision Gabon24. Quelques minutes plus tard, la chaîne de télévision a pourtant diffusé le communiqué d’un groupe de militaires se présentant du Comité de transition et de restauration des institutions (CTRI) .

Ces derniers ont déclaré l’annulation des élections générales, et la dissolution du gouvernement ainsi que la suspension des institutions.

Ali Bongo mis à la retraite

En effet, alors qu’il est affecté par un AVC, Ali Bongo Ondimba briguait un troisième mandat. Les militaires profitent ainsi d’une situation sociale explosive. Elle est marquée par une inflation galopante, et des grèves dans de nombreux secteurs publics, pour mettre un terme au second mandat d’Ali Bongo.

D’après la déclaration des putschistes, le président Bongo a été abusé par ses proches et son entourage. Ils sont mis aux arrêts pour imitation de signature, détournements de fonds et traffic de stupéfiants. Ils permettent ainsi à Ali Bongo de se retirer et de prendre sa retraite.

Une réunion dirigée par le général de division Brice Oligui Nguema, se tient actuellement avec l’ensemble des généraux gabonais. Elle doit permettre de statuer sur l’avenir de l’alternance que prendra le Gabon. Ce sera une transition militaire ou une alternance civile.

De nombreux responsables d’institutions sont actuellement assignés à résidence. On parle notamment du président de l’Assemblée Nationale Faustin Boukoubi, la présidente de la Cour Constitutionnelle Marie Madeleine Mborantsuo. Ou encore des anciens membres du gouvernement.

Présumé vainqueur de l’élection présidentielle, le professeur Albert Ondo Ossa n’a pour le moment pas souhaité se prononcer sur la situation qu’il dit observer.

Dans un communiqué tardif, l’Union Africaine a condamné le coup d’état, souhaitant que l’ordre constitutionnel soit rétabli.

J’aime ça : J’aime chargement…

Articles similaires

Comments

commentaires