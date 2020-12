Ghana : Nana Akufo-Addo rempile à la tête du pays

Ads

Le président sortant a été réélu avec 51,59% des voix à l’issue du scrutin présidentiel de ce lundi, une victoire que l’opposition conteste.

Le président ghanéen Nana Akufo-Addo a été réélu à l’issue de l’élection présidentielle de lundi, selon les résultats annoncés mercredi 9 décembre par la Commission électorale. Le leader du Nouveau parti patriotique (NPP, au pouvoir) l’emporte avec 51,59% des suffrages contre 47,36% de voix pour son adversaire historique John Mahama. Les deux hommes s’affrontaient pour la troisième fois. Mahama avait gagné en 2012 et Akufo-Addo en 2016.

«Je suis de nouveau profondément touché par la confiance que vous m’accordez et je ne la prends pas à la légère», a déclaré le dirigeant ghanéen aux partisans rassemblés devant son domicile après l’annonce des résultats. «Le moment est venu, quelles que soient les affiliations politiques, de s’unir, de se donner la main et de se tenir côte à côte», a-t-il ajouté. Mais l’opposition conteste cette victoire et annonce qu’elle va faire appel.

«Les preuves accablantes disponibles nous empêchent d’accepter cette conclusion fallacieuse et précipitée», a déclaré Haruna Iddrisu, un parlementaire du Congrès national démocratique (NDC), après l’annonce par la Commission électorale. Quelque 17 millions de Ghanéens étaient attendus aux urnes pour choisir leur président pour les quatre prochaines années, ainsi que les 275 membres du Parlement.

