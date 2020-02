Guinée Conakry : Alpha Condé, candidat à la présidentielle ?

Le parti « peut me présenter comme il peut présenter quelqu’un d’autre ». C’est la réponse du Président Guinéen Alpha Condé, à la question de savoir s’il se présentera pour un troisième mandat.

C’est possible que le Président Alpha Condé, soit candidat à la présidentielle. « Ça, c’est le parti qui décidera », a-t-il déclaré. Mais pour le moment, ce n’est pas son souci, fait-il savoir.

« Doter son pays d’une Constitution qui réponde aux besoins d’aujourd’hui, est sa préoccupation », foi du président Condé. Cela passe par l’adoption d’une nouvelle constitution à travers le référendum. Référendum, qui constitue une manœuvre selon ses opposants pour rester au pouvoir.

Le président dément : « Si nous voulons une Constitution moderne, qu’est-ce qui est plus démocratique qu’un référendum ? Le Premier ministre anglais a fait un référendum, il a perdu. De Gaulle a fait un référendum, il a perdu. Il n’y a pas plus démocratique. (… ). Je ne vois vraiment pas où il y a le problème, puisque je donne la possibilité de mener campagne. Si le peuple de Guinée dit non au référendum, je m’incline. S’il dit oui, j’applique», se défend-t-il.

