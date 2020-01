Humanitaire : Roger Federer va construire des écoles en Afrique

Annonces

Le célèbre tennisman suisse a fait don de 12 millions d’euros pour la construction de 81 établissements scolaires sur le continent africain.

Roger Federer a, via sa fondation, fait don de 12 millions d’euros pour la construction de 81 écoles en Afrique et l’entretien de celles déjà existantes. «Depuis 15 ans, ma fondation s’est engagée à veiller à ce que ces enfants obtiennent une chance d’avoir une bonne éducation. Notre travail ne fait que commencer. Jusqu’à aujourd’hui, nous avons atteint un million d’enfants», affirme le tennisman suisse.

Il s’est rendu récemment au Malawi pour constater par lui-même les résultats de l’initiative que sa fondation mène en matière d’éducation de la petite enfance. Roger Federer a commencé à travailler sur ce projet il y a plus de 10 ans pour atteindre plus de 30.000 enfants et les aider à obtenir une éducation et à améliorer leurs perspectives de vie.

Sa fondation soutient des projets éducatifs en Afrique australe et en Suisse. Les programmes sur le continent se concentrent sur l’amélioration de la qualité de l’éducation préscolaire et de l’éducation de base. Objectif : aider les enfants à prendre le meilleur départ possible dans leur parcours éducatif tout au long de leur vie en établissant et en développant de façon durable les services d’éducation maternelle existants.

Ancien numéro un mondial, Roger Federer est vainqueur de 17 titres du Grand Chelem. Il arrive en cinquième position dans le top 10 des sportifs les mieux payés des dix dernières années selon le magazine Forbes, avec 640 millions de dollars.

