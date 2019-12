Immigration clandestine : Plus de 1.090 migrants et réfugiés morts cette année en Méditerranée

Le bilan est établi par l’Organisation internationale pour les migrations, qui note néanmoins une baisse des décès par rapport à l’année dernière.

Plus de 1.090 migrants et réfugiés sont morts cette année en Méditerranée, selon l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Toutefois, l’OIM note une baisse des décès par rapport à l’année dernière.

«Le nombre de décès enregistrés le long des trois principaux itinéraires méditerranéens en date du 13 novembre s’élève à 1.091 décès, soit environ 52% des 2.117 décès confirmés pendant la même période en 2018», a déclaré lors d’un point de presse à Genève, Joel Millman, porte-parole de cet organisme onusien.

Selon l’OIM, la route de la Méditerranée centrale (Italie et Malte) reste la plus meurtrière pour les réfugiés avec 695 décès, mais très loin des 4.580 morts répertoriés en 2016. Tandis que 71 décès sont enregistrés sur la Méditerranée orientale (Grèce et Chypre).

L’autre cimetière marin pour les réfugiés et le migrants tentant de rallier l’Europe par la mer est la Méditerranée occidentale, cette route reliant l’Afrique du nord à l’Espagne. Bien que le nombre d’arrivées mensuelles en Espagne soit plus faible cette année, le nombre de décès le long de la Méditerranée occidentale reste élevé.

Soit 325 décès recensés pendant le 10 premiers mois de cette année, contre 678 à cette date en 2018. D’après l’agence onusienne pour les migrations, 91.568 migrants et réfugiés au total sont arrivés en Europe par la mer en date du 13 novembre 2019. Soit une baisse de 11% par rapport aux 103.347 pendant la même période l’an dernier.

