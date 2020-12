Investitures Ouattara et Condé : Ali Bongo représenté par Rose Christiane Ossouka

Le président Ali Bongo, invité d’honneur, s’est fait représenter par son Premier ministre à l’investiture des présidents Alassane Ouattara et Alpha Condé, respectivement en Côte d’Ivoire et en Guinée.

La présence de Madame le Premier ministre lors de cet événement, témoigne des liens d’amitié et de proximité très forts entre le Gabon et la Côte d’Ivoire, deux pays frères qui partagent la même ambition d’intégration au niveau continental afin de garantir la paix et la prospérité, tout en préparant l’avenir pour les jeunes générations.

Selon le secrétariat général du gouvernement gabonais, Rose Christiane Ossouka s’est prêtée au même rituel à Conakry, avec l’investiture d’Alpha Condé, élu comme le président ivoirien pour un troisième mandat. Toutefois, Ali Bongo n’est pas le seul absent de marque à cette cérémonie.

Le président français Emanuel Macron, invité aussi pour la circonstance, se fait représenter par Jean-Baptiste Lemoyne, son secrétaire d’État auprès du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères.

Rose Christiane Ossouka Raponda s’est entretenue avec le second vice-président du Zimbabwe, Kembo Mohadi. Au menu des discussions : la situation économique en Afrique dans un contexte de crise liée au Covid-19 mais aussi les voies et moyens d’approfondir la coopération entre les deux pays.

Le président Alassane Ouattara, réélu dès le premier tour lors de la présidentielle du 31 octobre dernier avec un score de 94,27 % et une participation de 53,90 % a accordé une audience au premier ministre qu’elle a qualifiée de « chaleureuse ».

A Conakry, la capitale de la Guinée, le premier ministre a assisté à la cérémonie d’investiture d’Alpha Condé, réélu en octobre dernier pour la troisième fois président avec 59,5 % des voix dès le premier tour lui-aussi. Comme à Abidjan, le premier ministre gabonais a également été reçu dans la foulée en audience par le chef de l’Etat guinéen.

Rappelons que la dernière prestation de serment à laquelle a assisté Ali Bongo est celle de Georges Weah, le président du Liberia, en janvier 2018.

LIRE aussi: Gabon : Rose Christiane Ossouka Raponda prête serment ce mardi à Rabat

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires