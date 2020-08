La Fédération gabonaise de football justifie la répartition du fonds FIFA

Ads

Le tableau prévisionnel de la répartition équitable de 269.220.228 FCFA du fonds d’aide de Covid19 a été présenté mardi à la communauté sportive de football.

La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) s’est voulue transparente sur une enveloppe globale d’un million de dollar, une première tranche de 500.000 Dollars soit 269.220.228 FCFA alloués par la Fédération internationale du football associative (FIFA), aux différents clubs, ligues, associations et bien autres

Les associations recevront à partir de jeudi par virement bancaire, leurs fonds d’aide de Covid19 et d’autres suivront. Ce qui permettra à chacun d’entre eux de se justifier en nous apportant le bilan comptable déterminant comment cet argent a été dépensé, a affirmé le président de la Fédération gabonaise de football (Fegafoot), Alain Mounguéngui.

La Fédération gabonaise de football (FEGAFOOT) qui a reçu, le 19 Août dernier, ces fonds d’aide destinés au Covid19 par son compte bancaire de la Banque internationale du commerce et d’industries du Gabon (BICIG), devra les répartir entre les 720 footballeurs (hommes et femmes) consécutivement à l’ensemble du personnel sportif.

Les footballeurs vont bénéficier d’une aide de 50.000 FCFA et d’une avance de dette de leurs différents clubs et bien d’autres de 137.000 FCFA dont chacun d’eux recevra un montant total de 187.000 FCFA. Et Alain Mounguéngui de préciser que ce traitement de la dette ne concernerait pas tous les joueurs. Mais il vise essentiellement les joueurs dont les clubs, ligues, associations et bien d’autres doivent les arriérés de salaires.

Il s’agit, selon lui, d’une initiative responsable d’alléger une partie de leur dette. Cette répartition du fonds d’aide de Covid19 se caractérise ainsi qu’il suit : les Première et Deuxième Divisions ont eu une enveloppe globale de 164.712.000 FCFA.

Ce qui permettra à la D1 de toucher une somme totale de 96.082.000 FCFA et la D2 de recevoir un montant global de 68.630.000 FCFA et enfin les 18 Clubs de Troisième Division recevront un montant total de 40.500.000 FCFA.

Dans cette répartition équitable, la Fédération gabonaise de football a remis des enveloppes financières aux sourds-muets et aux personnes handicapées moteurs, pour aider handi-sports, à développer cette Et à la communication sportive un budget d’un millions de FCFA.

Cette première tranche du fonds d’aide de Covid19 doit permettre à tous les présidents des Clubs, ligues et bien d’autres d’apporter des justificatifs comptables si ces derniers espèrent bénéficier la deuxième tranche. Car, la Fédération internationale du football associative (FIFA) exige la bonne gouvernance des fédérations des Etats membres.

La FIFA demande aux différentes fédérations des Etats membres, de bien gérer les fonds qui leur sont destinés pour le développement du football de leurs pays respectifs. Ce conformément au critère de base qui stipule « -La FIFA prône la bonne gouvernance de la subvention mise à la disposition des fédérations des Etats membres qui ne peut être utilisée à d’autres fins.

Toujours selon le président de la Fécofoot, le bénéficiaire fera une demande qui sera signée en bonne et due forme, au secrétaire général de la FIFA du module qui lui aura été fourni. Raison pour laquelle Il a intégré la dette des arbitres de la saison sportive 2017-2019, à la deuxième tranche. Basile Nzoghe Ndong

