La Russie et des pays africains cherchent à se passer du dollar et de l’euro

Dans un contexte de tensions croissantes dans le monde, la Russie et des pays africains cherchent à abandonner le dollar et l’euro dans leurs échanges commerciaux. Ils souhaitent utiliser leurs devises nationales pour les règlements afin d’éviter une dépendance risquée au regard des conséquences de l’invasion de l’Ukraine.

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a annoncé, le mercredi 18 janvier, que la Russie et des pays africains envisagent l’utilisation des monnaies nationales pour régler leurs transactions commerciales. En clair, ils veulent se départir de la dépendance au dollar américain et à l’euro. Les parties prenantes prépareraient actuellement des documents pour réorganiser leur coopération. L’Egypte, l’Afrique du Sud, l’Algérie, le Soudan, l’Ethiopie et le Nigeria seraient les plus intéressés. Il s’agit d’ailleurs des principaux partenaires commerciaux de la Russie sur le continent africain.

Le rand et la livre égyptienne en pole position

Cette initiative intervient sept mois après l’annonce, par le ministre russe du Commerce Denis Manturov et son homologue égyptienne Nevine Gamea, de l’intention de leurs deux pays de recourir aux devises nationales pour les règlements de leurs échanges commerciaux bilatéraux. En raison de leur poids et de leur convertibilité dans toute l’Afrique, le rand et la livre égyptienne pourraient être privilégiés dans les échanges commerciaux à venir avec le rouble.

L’Afrique, victime collatérale des sanctions de Bruxelles

Les pays du continent africains y voient une opportunité pour échapper à de potentielles sanctions occidentales en cas de tensions politiques. Ils se considèrent d’ailleurs comme des victimes collatérales des politiques européennes envers la Russie après l’invasion de l’Ukraine. Cela d’autant qu’elles ne reçoivent pas d’aide coordonnée de l’UE pour atténuer les conséquences indirectes de ces mesures punitives. Les Etats africains estiment également que l’utilisation des devises nationales avec le rouble constitue un moteur important pour encourager les échanges commerciaux entre leur continent et la Russie.

Se prémunir contre les sanctions occidentales

Cette démarche s’inscrit aussi dans une politique de dédollarisation menée par la Russie depuis plusieurs années, en collaboration avec ses partenaires commerciaux historiques. A savoir l’Inde et la Chine, les deux puissances économiques émergentes. La contestation de l’hégémonie mondiale du billet vert s’est accélérée depuis le début de la guerre en Ukraine. Bruxelles et Washington ayant adopté un paquet de sanctions contre Moscou. Ils ont notamment privé la Russie de l’accès à Swift, une plateforme de messagerie sécurisée permettant des opérations financières de haute importance.

Un sentiment anti-français et américain préexistant

L’Inde et la Chine aident d’ailleurs déjà la Russie à contourner le système bancaire occidentale et à intensifier l’utilisation des monnaies nationales dans les règlements mutuels. En Afrique, Moscou peut également compter sur des frictions existantes pour rallier l’essentiel des pays. Il peut en particulier s’appuyer sur les pays francophones, qui rejettent de plus en plus le Franc CFA. Cette monnaie héritée de la colonisation a une parité fixe avec l’euro (655,957).

Développer la coopération économique et politique

Sur la liste des contestataires de cette devise se trouvent notamment le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et le Bénin…Dans le même temps, des puissances régionales comme l’Algérie, l’Égypte et le Nigéria poussent pour rejoindre le groupe des BRICS, dont l’Afrique du Sud est déjà membre. Le ministre des Affaires étrangères russe, Sergueï Lavrov a indiqué que le processus de transfert « n’est pas rapide, mais il est en cours et il prend de l’ampleur ». Le chef de la diplomatie russe annonce un renforcement de la coopération économique et politique, au-delà du partenariat militaire.

