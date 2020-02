Les président rwandais et ougandais se rencontrent une fois de plus pour apaiser les tensions

Les relations entre le Rwanda et l’Ouganda ne sont pas au beau fixe. Pour apaiser les tensions, les présidents rwandais Paul Kagamé et ougandais Yoweri Museveni se sont rencontrés à Luanda ce 2 février 2020 lors d’un sommet sous la médiation du président congolais, Félix Tshisekedi, et du président angolais João Lourenço. C’est le troisième sommet de ce type.

C’est dans un climat de fraternité qu’une nouvelle fois, les présidents rwandais et ougandais se sont rencontrés et engagés à régler leurs différends. Paix, stabilité, bon voisinage et rétablissement de la confiance mutuelle, sont les points que les deux chefs d’Etats se sont engagés à honorer.

A l’issue de ce sommet des quatre Chefs d’État, il a été décidé de la libération totale des citoyens nationaux de chaque pays, dûment identifiés et inclus dans les listes échangées à cet effet et s’abstiennent de tout acte qui pourrait être perçu comme déstabilisateurs.

Un nouveau sommet a été fixé au 21 février prochain, à la frontière entre les deux pays, où la circulation est entravée depuis des mois côté rwandais. Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais en charge des Affaires régionales, a fait savoir qu’une réunion est prévue d’ici là pour vérifier l’application des engagements pris lors de cette troisième rencontre.

