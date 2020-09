Libye : Le gouvernement parallèle démissionne suite à la pression de la rue

Le gouvernement de Tobrouk a présenté dimanche sa démission suite aux manifestations dans l’est du pays.

Le gouvernement parallèle libyen, installé à Benghazi, deuxième ville du pays, a démissionné dimanche. Abdallah al-Theni, chef dudit gouvernement, «a présenté sa démission (et celle de son gouvernement, NDLR) dimanche lors d’une réunion avec le président du Parlement» installé à Tobrouk, à l’est du pays, a annoncé le porte-parole du Premier ministre dans un communiqué dimanche soir.

Cette démission «sera examinée lors d’une séance au Parlement», a-t-il indiqué. Celle-ci intervient alors que des manifestations contre la corruption et la détérioration des conditions de vie secouent l’est libyen. Ces manifestations ont commencé à Tripoli et à l’ouest du pays le mois dernier.

La Libye est déchirée par un conflit depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011. Depuis 2014, le pays se retrouve avec deux gouvernements et deux Parlements. D’un côté, le gouvernement d’union nationale (GNA) basé à Tripoli et reconnu par l’ONU. De l’autre, celui incarné par le maréchal Khalifa Haftar, qui règne sur l’Est et une partie du Sud.

