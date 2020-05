Littérature : «Voyage sur l’équateur » avec le Gabonais Eric Dodo Bounguendza

Ads

Ce 12e ouvrage du linguiste et écrivain gabonais est une invitation à la redécouverte de la diversité des langues et des traditions du Gabon.

Eric Dodo Bounguendza, linguiste et écrivain gabonais, vient de publier son 12e ouvrage «Voyage sur l’équateur : Journal d’un ethnolinguiste» aux éditions Jets d’encre en France. Ce livre de 322 pages est une invitation à la (re)découverte de l’incroyable diversité des langues et des traditions gabonaises.

Désireux de mieux connaître les peuples de son pays, Eric Dodo Bounguendza a parcouru le Gabon pendant neuf ans, recueillant précieusement toponymes et anecdotes, relatant fidèlement us et coutumes et étudiant avec finesse les pratiques langagières et culturelles des peuples du Gabon, ainsi que leur vision du monde.

«Voyage sur l’équateur : Journal d’un ethnolinguiste» est né de ce voyage ethnolinguistique sur l’équateur. Dans cet ouvrage nourri de réflexions et d’enquêtes de terrain, somme de près de 10 ans de travail, Eric Dodo Bounguendza présente la complexité et les subtilités des ethnies gabonaises dans l’espoir de faire aimer à ses lecteurs les trésors de son pays.

Né en 1962 à Oyem, chef-lieu de la province du Woleu-Ntem, Eric Dodo Bounguendza est maître-assistant au département des sciences du langage à l’université Omar Bongo du Gabon. Il a publié plusieurs ouvrages et dictionnaires de linguistique. C’est la diffusion d’un documentaire sur les traditions maghrébines, suivie de plusieurs rencontres avec des Gabonais initiés à des rites traditionnels qui lui ont donné l’idée de rédiger son dernier ouvrage.

