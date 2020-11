Mali : Décès de l’ancien président Amadou Toumani Touré

L’ex-chef de l’Etat malien renversé par un coup d’Etat en 2012, est décédé dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre en Turquie, à l’âge de 72 ans.

L’ancien président du Mali, Amadou Toumani Touré (ATT), est décédé dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre en Turquie à l’âge de 72 ans, a annoncé un de ses proches. «Amadou Toumani Touré est décédé dans la nuit de lundi à mardi en Turquie où il était évacué (pour des raisons sanitaires)», a annoncé à l’AFP Oumar Touré, neveu du défunt.

L’ancien chef de l’Etat, qui a dirigé le Mali pendant 10 ans (2002-2012), avait récemment subi une opération du cœur à l’hôpital du Luxembourg de Bamako qu’il avait créé, avant d’être évacué en Turquie. «On a décidé ensuite de l’évacuer sanitairement. Il a voyagé sur la Turquie très récemment par un vol régulier. Malheureusement, il est décédé dans la nuit de lundi à mardi», a confié à l’AFP une source médicale au sein dudit hôpital.

Renversé par un putsch militaire en 2012, Amadou Toumani Touré avait lui-même pris part en mars 1991, après des manifestations populaires durement réprimées par le pouvoir, à un coup d’État qui avait eu raison du régime de Moussa Traoré, en place depuis 1968. Son nom est toutefois associé à la transition démocratique au Mali.

Le président sénégalais Macky Sall a été le premier dirigeant à l’international à réagir à son décès. «Je suis peiné d’apprendre le décès de SEM Amadou Toumani Touré, ancien président de la République du Mali. Je salue la mémoire de l’illustre défunt et présente mes condoléances émues à sa famille et au peuple malien ami et frère. Paix à son âme», a-t-il tweeté.

