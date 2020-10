Mali: Une centaine de djihadistes libérés

Plus d’une centaine de terrorises condamnés ou présumés ont été libérés le weekend vue d’une éventuelle libération d’otages.

Plus d’une centaine de djihadistes condamnés ou présumés ont été libérés le weekend écoulé au Mali, en vue d’une éventuelle libération d’otages, rapportent les médias occidentaux. «Dans le cadre de négociations pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé et de Sophie Pétronin, plus d’une centaine de prisonniers djihadistes ont été libérés ce week-end sur le territoire malien», a déclaré à l’AFP un des responsables de la médiation.

Soumaïla Cissé, ancien chef de l’opposition parlementaire et deuxième à trois reprises de l’élection présidentielle, a été kidnappé le 25 mars alors qu’il était en campagne pour les élections législatives dans la région de Tombouctou, dans le nord-ouest du pays. Il s’agissait d’un enlèvement sans précédent d’une personnalité nationale de cette stature.

Sophie Pétronin, humanitaire française, a quant à elle été enlevée le 24 décembre 2016 par des hommes armés à Gao, dans le nord du Mali. La dernière vidéo où elle apparaissait avait été reçue mi-juin 2018.

La libération de ces djihadistes intervient alors que le Mali est passé sous une nouvelle autorité, suite au coup d’Etat militaire qui a renversé le président Ibrahim Aboubacar Keïta le 18 août. Les militaires ont promis de rendre le pouvoir aux civils au bout d’une transition de 18 mois.

