Mali : Une dizaine de soldats tués dans une embuscade

Au moins dix militaires maliens ont été tués jeudi dans une attaque djihadiste près de la frontière avec la Mauritanie.

Au moins 10 soldats maliens ont été tués jeudi 3 septembre dans une embuscade dans la région de Guiré, dans le centre du Mali. Plusieurs autres ont été blessés. L’attaque s’est produite dans une zone proche de la frontière avec la Mauritanie où sévissent des groupes djihadistes armés, ont confirmé ce vendredi les Forces armées maliennes (FAMa).

Il s’agit de la troisième attaque subie par les FAMa depuis que les militaires ont pris le pouvoir à la faveur du coup d’Etat du 18 août qui a conduit à la démission du président malien Ibrahim Boubacar Keïta.

Quatre gendarmes maliens avaient été tués le 22 août et 12 autres blessés le 27 août dans une attaque imputée aux djihadistes près de Mopti, dans le centre du pays. Le Mali est secouée depuis 2012 par des violences qui ont fait des milliers de morts militaires et civils et qui se sont propagées depuis 2015 au Burkina Faso et au Niger voisins.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires