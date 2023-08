Mort de Evgueni Prigojine : l’Afrique de l’Ouest bientôt remodelé

Le décès d’Evgueni Prigojine, fondateur et commanditaire présumé de la milice privée russe Wagner, soulève des questions cruciales quant à l’avenir de cette organisation en Afrique, notamment dans la région sahélienne et les pays où elle est déjà active.

Les personnes qui connaissent bien le Président Poutine, ex chef du KGB. Et le fonctionnement de la logique Russe, savaient que ce n’était qu’une question de temps. Ce mercredi soir, l’avion embraer qui transportait Evgueni Prigojine a été abattu par la DCA Russe. Officiellement, les Russes ont ouvert une enquête pour acte terroriste.

Avec le décès d’Evgueni Prigojine, l’avenir de la milice Wagner en Afrique devient incertain. L’annonce de sa mort a été un choc pour ses troupes basées au Sahel, où une minute de silence a été observée.

Implications Géopolitiques et diversité des sociétés de sécurité

Le décès de Prigojine pourrait entraîner des changements dans les dynamiques géopolitiques de la région.

Le décès de Prigojine ne devrait pas entraîner une indépendance des commandements Wagner basés en Afrique. Les relations entre les groupes paramilitaires et leurs commanditaires restent complexes, et la mort d’un individu clé ne suffit généralement pas à provoquer des changements majeurs dans leur structure ou leurs opérations. Les activités des mercenaires Wagner sont généralement liées à des intérêts politiques et économiques plus larges, et tout changement potentiel impliquerait une analyse approfondie de ces facteurs.

La Russie pourrait réévaluer ses priorités et décider de réduire, maintenir ou renforcer sa présence en Afrique. Cela pourrait également ouvrir la voie à une plus grande implication d’autres acteurs internationaux, notamment les États-Unis, la France et les Nations Unies, pour combler le vide potentiellement laissé par Wagner.

Conséquences pour la stabilité Régionale

La présence de la milice Wagner en Afrique a souvent été associée à des allégations de violations des droits de l’homme et de comportements prédateurs envers les populations locales. Son départ ou son affaiblissement pourrait apporter un certain soulagement à ces régions. Cependant, cela pourrait également créer un vide sécuritaire, laissant place à d’autres groupes armés ou terroristes pour étendre leur influence.

La disparition d’Evgueni Prigojine laisse un flou sur l’avenir de la milice Wagner en Afrique. Les implications au Sahel et dans les pays où la milice opérait sont multiples, touchant à la fois les enjeux géopolitiques, la stabilité régionale et les droits de l’homme.

