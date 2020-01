Musique : Angélique Kidjo remporte le Grammy Award du meilleur album de musique du monde

La chanteuse béninoise a été récompensée dimanche soir aux Etats-Unis pour son album «Celia».

Et une victoire de plus pour Angélique Kidjo ! La chanteuse béninoise a remporté dimanche soir à Los Angeles aux Etats-Unis, le Grammy Award du meilleur album de musique du monde pour son disque «Celia». Un opus en hommage à Celia Cruz, la légende de la musique cubaine décédée en juillet 2003.

Elle a dédié ce prix au jeune chanteur nigérian mondialement connu Burna Boy, donné favori pour remporter cette récompense. «Il y a quatre ans sur cette scène, je vous avais dit qu’une nouvelle génération d’artistes venus d’Afrique allait vous prendre d’assaut. Ce temps est venu. Ceci est pour Burna Boy», a déclaré la diva africaine.

C’est le cinquième Grammy Award que remporte Angélique Kidjo. Agée de 60 ans, la star de la chanson africaine avait déjà reçu le Grammy du meilleur album de musique du monde en 2007, 2008, 2015 et 2016. «Celia» est on troisième album, après «Sings» en 2016 et «Eve» en 2015.

