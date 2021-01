Musique : Hospitalisé après un anévrisme cérébral, Dr Dre affirme qu’il se porte bien

Le célèbre rappeur et producteur américain de 55 ans a rassuré ses fans mardi soir sur les réseaux sociaux.

Plus de peur que de mal finalement. Hospitalisé après une suspicion d’anévrisme cérébral, le célèbre rappeur et producteur américain Dr Dre affirme qu’il se porte bien. «Je vais très bien et je reçois d’excellents soins de mon équipe médicale», a déclaré mardi soir sur Instagram le pionnier du gansta rap.

«Je vais bientôt sortir de l’hôpital et rentrer chez moi. Merci [à] tous les grands professionnels de santé de Cedars. One Love !!», a-t-il écrit, histoire de rassurer ses fans. Agé de 55 ans, Dr Dre (Andre Young à l’état civil), est l’une des figures emblématiques du hip-hop. Il s’est notamment fait connaître grâce à son groupe N.W.A fondé dans les années 80.

Il a travaillé avec les plus grands artistes de rap américain comme Snoop Dog, P. Diddy ou encore Eminem dont il a été le mentor. Sa société de casques audio, Beats Electronics, a été rachetée par le géant américain de l’électronique Apple pour des millions de dollars.

