Musique : Le dalaï-lama dévoile son single «Compassion»

Cette chanson est l’un des titres du premier album du chef spirituel tibétain, dont la sortie est prévue le jour de ses 85 ans le 6 juillet prochain.

Le dalaï-lama a décidé de se servir de la musique pour passer son message de paix et de foi. Le chef spirituel tibétain vient ainsi de dévoiler son premier single, «Compassion», une des plus célèbres prières bouddhistes. Ce titre invite «à cultiver l’amour et l’empathie les uns pour les autres et pour toute vie», explique-t-il sur son site Internet.

Cette chanson est l’un des titres de son premier album baptisé «Inner World» (Monde intérieur, en français). La sortie de ce disque est prévue le 6 juillet prochain, le jour de son 85e anniversaire. «La musique a le potentiel d’atteindre beaucoup plus de personnes, dans la transmission du message que la vraie source de bonheur est la chaleur et le souci des autres», a déclaré le dalaï-lama, en exil depuis 1959 en Inde suite à l’invasion militaire chinoise.

«Inner World» se compose de onze titres sur lesquels le guide spirituel récite des mantras sacrés, accompagnés de musique jouée avec plus de trente instruments. Les bénéfices des ventes seront reversés à l’institut Mind & Life, une organisation mondiale qui conjugue science moderne et pratique contemplative.

