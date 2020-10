Musique : L’Olympique Marseille lance son label de hip-hop

Ads

Le club français de football a annoncé le lancement de sa maison de disques OM Records, en partenariat avec le géant de l’industrie musicale BMG.

Une première pour un club de football en France. Le 24 septembre, l’Olympique Marseille (OM) a annoncé le lancement de son label de hip-hop, de rap et de R&B, «OM Records», en partenariat avec le géant de l’industrie musicale BMG. Ce label sera basé à Marseille, ville du sud de la France considérée depuis longtemps comme l’un des principaux centres de hip-hop du pays.

«Marseille est un berceau du rap et du hip-hop français depuis le collectif IAM (l’un des groupes de rap français les plus importants, Ndlr) et les liens entre l’OM et les artistes locaux sont forts depuis des années», a déclaré Jacques-Henri Eyraud; le président du club olympien, vice-champion de Ligue 1.

Selon l’OM, BMG sera son «partenaire musical exclusif pour tous ses projets et activités musicales. Il comprend également un accord de licence pour la Librairie Musicale de BMG que l’OM utilisera pour ses contenus internes et externes». Le club avait surpris ses fans et le public pendant le confinement, en sortant une chanson, «cOMbat quotidien», en soutien au personnel de santé en première ligne contre la pandémie du coronavirus (Covid-19).

