Niger : Au moins 45 morts dans des inondations

Les fortes pluies qui s’abattent depuis juin sur le pays ont également fait plus de 226.000 sinistrés et d’importants dégâts matériels.

Les fortes pluies qui s’abattent depuis juin au Niger ont fait au moins 45 morts et plus de 226.000 sinistrés, ont annoncé les autorités jeudi 27 août. Un précédent bilan officiel faisait état de 38 morts et plus de 150.000 sinistrés. A Niamey, la capitale, plusieurs quartiers sont engloutis par les eaux depuis le début de la semaine.

Selon le Conseil des ministres, les précipitations et les inondations ont touché au moins 25.800 ménages, 64 salles de classe et 24 mosquées se sont effondrées. Plus de 4000 bêtes de bétail ont été décimées, tandis que 448 greniers à céréales, 713 puits d’eau potable et 5306 hectares de cultures ont été endommagées.

Les régions les plus touchées sont Maradi, dans le sud du pays, ainsi que Tahoua, Tillabéry, Dosso et Niamey, à l’ouest. La quasi-totalité des habitants de Niamey vit sur les rives du fleuve. Certains d’entre-deux ont construit leurs maisons dans son lit. Les autorités ont demandé aux populations d’évacuer les maisons situées en zones inondables. Elles affirment que des sites de recasement sont prévus pour les recevoir. En 2019, les inondations avaient fait 32 morts et plus de 226.000 sinistrés au Niger.

