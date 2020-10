Niger : Un résident américain kidnappé près de la frontière avec le Nigeria

Ads

Philip Walton, installé depuis deux ans dans un village dans le sud du pays, a été enlevé par des hommes armés dans la nuit de lundi à mardi.

Philip Walton, un Américain résidant au Niger, a été kidnappé dans la nuit de lundi à mardi à Massala, village à 400 km à l’est de Niamey, la capitale, et situé près de la frontière avec le Nigeria. L’homme y vit dans ce village depuis deux ans avec son épouse et son enfant. «Dans la nuit, six hommes, peut-être des Peuls, sont venus à pied. Ils ont enlevé mon fils Philip Walton. Ils cherchaient de l’argent dans la maison mais il n’y en avait pas assez. Il n’y avait que 20.000 francs CFA (30 euros). Suite à cela, ils sont partis avec lui», a déclaré à une radio locale son père, Bruce Walton.

«Tous les six hommes étaient armés», a précisé, soulignant que les kidnappeurs s’exprimaient en haoussa avec des bribes d’anglais. Le père de Philip Walton habite Birni Nkonni et vit au Niger depuis près de 30 ans. Il est décrit comme un «missionnaire» par les autorités locales. Un porte-parole du département d’État américain à Washington a confirmé qu’un «citoyen américain avait été enlevé au Niger»,.

Selon ce dernier a indiqué que les États-Unis «travaillaient étroitement avec les autorités locales pendant qu’elles mènent leur recherches». Les Américains disposent de deux bases de drones à Agadez et Dirkou, au nord du Niger. Leurs appareils survolent le Sahel en permanence et sont un soutien important à la force française anti-djihadiste Barkhane. Le village où a eu lieu le kidnapping est une zone où prospèrent des bandits et des contrebandiers.

