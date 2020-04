Nigeria : Des prisonniers libérés pour lutter contre le coronavirus

Annonces

Le président nigérian Muhammadu Buhari a gracié 2670 au moment où les pays est aux prises avec la pandémie de COVID-19.

Le président nigérian Muhammadu Buhari a ordonné la libération de 2670 prisonniers, au moment où le pays est aux prises avec le nouveau coronavirus (COVID-19). Quelque 254 cas d’infections au COVID-19, dont six décès, ont été enregistrés au Nigeria.

Les bénéficiaires de cette grâce présidentielle sont les personnes âgées de 60 ans et plus, les détenus atteints de maladies mentales ou en phase terminale et ceux ayant été condamnés à une amende n’excédant pas 130 dollars.

Cette amnistie intervient quelques jours après que les prisonniers d’une ville proche d’Abuja, la capitale, ont protesté contre leur maintien en détention à la suite de la pandémie de COVID-19, rapporte la BBC.

La Haut-commissaire aux droits de l’Homme de l’ONU, Michelle Bachelet, avait appelé à la libération de détenus à travers le monde afin d’éviter que la pandémie de COVID-19 ne fasse des «ravages» dans les prisons surpeuplées.

La responsable onusienne avait notamment suggéré de libérer les «détenus les plus âgés et ceux malades, ainsi que les délinquants présentant un risque faible». Le Niger, l’Ethiopie et l’Afrique du Sud ont été parmi les premiers pays en Afrique à désengorger les prisons pour prévenir la contamination des détenus.

