Nigeria : Embuscade meurtrière dans le nord-est du pays

Au moins 13 militaires ont été tués dans l’attaque de leur convoi par les djihadistes samedi 9 janvier dans l’Etat de Yobe.

Au moins 13 militaires ont été tués dans une attaque djihadistes samedi 9 janvier dans l’Etat de Yobe, dans le nord-est du Nigeria. Le convoi des soldats se dirigeait vers la base militaire de Buni Yadi, à 50 km de Damaturu, la capitale de l’Etat, lorsqu’ils sont tombés dans une embuscade tendus par des combattants du groupe État islamique en Afrique de l’Ouest (ISWAP).

Ceux-ci ont ouvert le feu sur le convoi avec des armes lourdes et des lance-roquettes. L’armée nigériane a déclaré dans un communiqué officiel avoir perdu un soldat dans cette embuscade et avoir «neutralisé» 28 djihadistes. La région de Buni Yadi est un des bastions de l’ISWAP qui y mène régulièrement des attaques contre des militaires et des voyageurs.

Cette région a connu un regain d’attaques le mois dernier, avec la mort d’au moins 10 civils dans trois villages de l’Etat de Borno, toujours dans le nord-est du pays. Depuis 2009, les attaques visant civils comme militaires ont fait plus de 36.000 morts et près de 2 millions de déplacés au Nigeria.

