Nigeria : Explosion meurtrière à Lagos

Au moins 17 personnes ont péri dans une explosion survenue dimanche dans la métropole économique nigériane.

Au moins 17 personne ont été tuées et plusieurs autres blessées dans une explosion survenue ce dimanche à Lagos, au Nigeria. L’explosion, survenue aux abords d’un pipeline dans le quartier résidentiel d’Abule Ado, a détruit une cinquantaine de maisons et des bâtiments, dont un pensionnat pour jeunes filles où étaient scolarisées plus de 200 élèves.

«Dix-sept corps ont été retrouvés jusqu’à présent dans les décombres tandis que 25 personnes sont soignées pour des blessures sur place. Des équipes de secours» continuent à déblayer les décombres, selon le gouvernement de l’Etat de Lagos. Le bilan pourrait être revu à la hausse, selon les autorités.

Selon RFI, un camion a foncé dans «les bouteilles empilées dans une usine de traitement de gaz» qui ont explosé. Il faut dire que les explosions sont fréquentes au Nigeria, l’un des grands producteurs de pétrole du continent. Début janvier 2020, six personnes ont trouvé la mort dans une explosion de gaz butane dans un quartier très fréquenté de la ville de Kaduna, dans le nord du pays.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires