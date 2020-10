Nigeria : Un tueur en série condamné à mort par pendaison

Ads

Gracious David-West a été reconnu coupable du meurtre de neuf femmes à Port Harcourt, dans le sud-est du pays.

Le tueur en série qui tuait ses victimes dans des hôtels à Port Harcourt, dans le sud-est du Nigeria, a été condamné vendredi 9 octobre à mort. «Je vous déclare, Gracious David-West, coupable du meurtre de neuf femmes et de tentative de meurtre sur la personne de Benita Etim dans des hôtels l’année dernière et vous condamne à mort par pendaison», a déclaré le président du tribunal de Port-Harcourt, Adolphus Enebele.

Gracious David-West a été arrêté le 19 septembre 2019 après la découverte en l’espace de deux mois de corps de femmes étranglées de la même manière dans différents hôtels à Port Harcourt, dans l’Etat de Rivers. Les victimes ont été retrouvées avec un tissu blanc enroulé autour de la taille et du cou, faisant penser à des crimes rituels.

Le tueur en série a plaidé coupable à l’ouverture de son procès en novembre 2019. Cette série de meurtres avait provoqué une vague d’indignation au Nigeria. De nombreuses femmes étaient descendues dans les rues de Port Harcourt, où le taux de criminalité est l’un des plus élevés dans le pays. Elles réclamaient plus de protection et exigeaient que les autorités fassent davantage pour arrêter les criminels.

