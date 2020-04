Nigeria : Une sexagénaire accouche de jumeaux

Une femme nigériane de 68 ans a donné naissance à des jumeaux pour sa première grossesse le 14 avril dernier à l’hôpital de Lagos.

Une femme de 68 ans a donné naissance pour sa première grossesse à des jumeaux le 14 avril dernier à l’hôpital universitaire de Lagos (LUTH, sigle en anglais) au Nigeria. L’hôpital a précisé qu’il s’agit d’un garçon et d’une fille. L’accouchement s’est déroulé par césarienne.

La mère était enceinte pour la première fois après avoir subi une fécondation in vitro (FIV) et un transfert d’embryon dans un établissement extérieur. «Elle a ensuite été envoyée à LUTH au début de sa gestation et a été prise en charge jusqu’à terme», a annoncé le président du Conseil médical consultatif de l’hôpital, le Pr Wasiu Adeyemo, dans une déclaration.

Selon cet établissement hospitalier, il s’agit du premier exploit du genre au Nigeria et même en Afrique. «Une bonne nouvelle au milieu de la pandémie de COVID-19», souligne l’hôpital de Lagos. En avril 2018, une femme de 57 avait également accouché de jumeaux au Nigeria, sept ans après avoir atteint la ménopause.

