Paix et sécurité : Participation du Gabon au Sommet de l’UA sur l’initiative «Faire taire les armes en Afrique»

Le président Ali Bongo Ondimba a fait une série de propositions pour la résolution des conflits sur le continent, à l’ouverture de cette rencontre dimanche.

Le président Ali Bongo Ondimba a pris part, dimanche 6 décembre par visioconférence, au 14e Sommet extraordinaire de l’Union africaine (UA) sur l’initiative «Faire taire les armes en Afrique». Placé sous le thème de l’année «Faire taire les armes : créer des conditions propices au développement de l’Afrique», ce sommet va réfléchir sur les moyens de mettre fin aux conflits armés sur le continent. Soutenant qu’il existe un «lien ténu» entre la paix, la sécurité et le développement, le chef de l’Etat gabonais a fait une série de propositions pour la résolution des conflits sur le continent.

«La pleine opérationnalisation des capacités régionales de la Force africaine en attente (FAA), la mise en œuvre plus suivie des accords de paix, incluant le volet de la reconstruction post-conflit, une plus grande assistance de l’UA aux Communautés économiques régionales et aux Etats membres en vue d’améliorer leurs systèmes d’alerte rapide et de leur apporter un soutien plus significatif dans la lutte contre le terrorisme ou tout autre forme d’extrémisme violent constituent des propositions concrètes et efficaces qui doivent être pleinement et rapidement mises en œuvre», a-t-il dit.

Ali Bongo Ondimba a par ailleurs annoncé que le Gabon appuie la recommandation de prolonger, pour dix ans, la mise en œuvre de la Feuille de route principale de l’UA sur les mesures pratiques pour faire taire les armes en Afrique. Une initiative qui s’inscrit dans l’Agenda 2063 de l’organisation continentale. «Nous, dirigeants, avons le devoir de bâtir une Afrique pacifique, prospère et sûre, avec le souci premier de ne pas léguer le fardeau des guerres aux générations futures. Dans ce processus, les femmes et les jeunes doivent également avoir toute leur place», a déclaré le numéro 1 gabonais.

