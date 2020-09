Présidentielle américaine: Débat cacophonique entre Donald Trump et Joe Biden

Ads

Les deux candidats se sont davantage illustrés par des attaques personnelles lors de leur premier face-à-face télévisé mardi soir.

Donald Trump et Joe Biden se sont affrontés mardi soir à la télévision lors du premier débat présidentiel aux Etats-Unis. Les deux candidats à la Maison Blanche se sont affrontés sur différents thèmes, notamment l’épidémie de Covid-19 qui a déjà fait plus de 200.000 morts aux Etats-Unis, la nomination controversée d’une nouvelle juge à la Cour suprême à quelques semaines du scrutin, les questions raciales et l’intégrité de l’élection.

Mais la cacophonie et les attaques personnelles entre les deux hommes ont pris le pas sur le fond. En retard dans les sondages, Donald Trump a passé les 90 minutes du débat à provoquer et à discréditer son adversaire. «Il n’y a rien d’intelligent en vous», a attaqué le président sortant, remettant en cause la santé mentale et physique de son rival et l’accusant d’être «manipulé» par la gauche.

Le président sortant a également passé son temps à couper la parole à son adversaire. Ce qui a agacé le modérateur du débat, Chris Wallace, qui s’est emporté face aux interruptions répétées de Donald Trump. «C’est difficile de dire un mot avec ce clown. Pardon, cette personne», a pour sa part réagi Joe Biden. Le candidat démocrate a dénoncé la mauvaise gestion de l’épidémie de Covid-19 par Donald Trump.

Il a par ailleurs appelé les Américains à aller voter et s’est engagé à accepter le résultat du scrutin. Donald Trump, lui, a lui esquivé la question, affirmant une fois de plus et sans preuves, que le vote par correspondance, qui s’annonce important en raison de la Covid-19, favoriserait des «fraudes». Les deux candidats s’affronteront à nouveau les 15 et 22 octobre prochain.

