Présidentielle américaine : Joe Biden l’emporte sur Donald Trump

Le démocrate de 77 ans a officiellement été élu 46ᵉ président des Etats-Unis samedi 7 novembre, au terme de quatre jours d’insoutenable suspense.

Joe Biden a officiellement été élu 46ᵉ président des Etats-Unis ce samedi 7 novembre 2020. Selon les décomptes de l’Associated Press, de CNN et du New York Times, le démocrate a obtenu les 270 grands électeurs nécessaires pour accéder à la Maison Blanche, devant son adversaire républicain, le président sortant Donald Trump. Ce dernier refuse de reconnaître sa défaite.

Peu après l’annonce de sa victoire, Joe Biden a réagi sur Twitter en affirmant être «honoré» d’avoir été choisi pour «diriger ce grand pays». Le nouvel homme fort des Etats-Unis a promis d’être le président de tous les Américains. «Le travail qui nous attend sera difficile, mais je vous fais une promesse : je serai le président de tous les Américains, que vous ayez voté ou non pour moi. Je conserverai la foi que vous avez placée en moi», a-t-il assuré, comme il n’avait cessé de le promettre pendant la campagne.

Quarante-sept ans après avoir été l’un des plus jeunes élus au Sénat, Joe Biden est devenu, à 77 ans, le président le plus âgé à entrer à la Maison Blanche. Sa colistière, la sénatrice de Californie Kamala Harris, devient à cette occasion la première femme et la première Afro-Américaine à occuper la fonction de vice-présidente des Etats-Unis.

