Présidentielle en Côte d’Ivoire : Deux morts dans des violences intercommunautaires

Au moins deux personnes ont été tuées lors des affrontements entre membres de la communauté agni et dioula vendredi.

Tensions en Côte d’Ivoire à la veille de l’élection présidentielle du 31 octobre prochain. Au moins deux personnes ont été tuées vendredi 16 octobre dans des violences communautaires à Bongouanou, localité située à 150 km au nord d’Abidjan et fief de Pascal Affi N’Guessan, candidat audit scrutin.

Selon l’AFP, les affrontements opposent les ressortissants de l’ethnie locale agni (favorable à l’opposition) et ceux de l’ethnie dioula (originaires du Nord et proches du pouvoir) qui s’affrontent à coup «de gourdins et de machettes». Un commerçant local a été tué d’une balle dans le front et à coups de machette à Boukro, village périphérique de Bongouanou.

Une autre personne de l’ethnie dioula a également été tuée, selon a même source. Des maisons et des magasins ont été incendiés, dont le domicile d’Affi Nguessan. Le 15 octobre, l’opposition, dont fait partie l’ex-Premier ministre de Laurent Gbagbo, a appelé au «boycott actif» du processus électoral, en demandant notamment à ses militants «d’empêcher la tenue de toute opération» liée au scrutin.

Depuis l’annonce de la candidature controversée d’Alassane Ouattara à un troisième mandat, la Côte d’Ivoire est secouée par de graves manifestations qui ont fait une quinzaine de morts en août et en septembre dans le pays. Ces violences font craindre des troubles post-électoraux comme ceux de 2010-2011 qui avait fait 3.000 morts, après le refus de Laurent Gbagbo de reconnaître sa défaite face à Alassane Ouattara.

Partager : Facebook

Twitter

WhatsApp

Plus

LinkedIn

Telegram





Articles similaires

Comments

commentaires