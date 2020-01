Procédures administratives au Gabon : E-tax pour la facilitation

Pour la facilitation des procédures en entreprise au Gabon, le ministère de l’économie et des finances du Gabon a fait l’option des actions en ligne : E-tax que cela s’appelle.

E-tax est le portail fiscal gabonais en ligne dédié aux entreprises pour la déclaration et le paiement de leurs impôts. La prise en compte des particuliers se fera via MOBIT@x en cours de développement a la Direction générale des impôts.

E-tax permet de déclarer et de payer plus de 90% des bordereaux déclaratifs dont les taxes suivantes :

*Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), * Acomptes et solde de l’impôt sur les sociétés (iS), *Retenues à la source sur les salaires, *Précomptes de 9,5% sur les prestations de services (IS et IRPP).

La liste n’est pas exhaustive.

E-tax cadre avec l’action e-gouvernement du PSGE, sur le plan du développement du secteur du numérique, qui vise à mettre en place des télé procédures administratives allégeant les formalités usuelles des entreprises et des citoyens.

E-tax a trois avantages majeurs que sont :

Le gain de temps puisqu’il simplifie et accélère les démarches administratives des opérateurs tout en leur permettant d’économiser sur leurs déplacements vers les centres des impôts.

La fiabilité des données pour l’état d’autant qu’il permet d’éviter les erreurs de saisie des informations contenues dans les formulaires papiers remplis par les contribuables (entreprises).

La réduction des dépenses en consommables. E-tax permettant à l’administration de réaliser des économies en réduisant les dépenses liées aux consommables (papiers, enveloppes, encres, etc.)

E-tax est au bénéfice de 581 entreprises : 323 a la direction des grandes entreprises, 139 au centre des impôts des moyennes entreprises d’Owendo et 119 au centre des impôts des moyennes entreprises de Port-Gentil.

