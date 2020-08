Quarts de finale de Ligue des champions : Barcelone écroulé !

Historique leçon de Bayern Munich. Barcelone a été humilié lors du choc des quarts de finale de Ligue des champions.

Le Bayern Munich a démontré sa toute puissante force en pulvérisant Barcelone vendredi (8-2) pour se qualifier en demi-finale de Ligue des champions, confirmant de facto son statut de grandissime favori pour la victoire finale. Les Bavarois retrouveront l’OL ou Manchester City au prochain tour.

Barcelone conclut une saison qui va laisser des traces avec la perte du titre en Liga et ce nouvel échec en Ligue des champions. Pour le Bayern Munich, ils vont désormais préparer leur demi-finale prévue mercredi prochain. Ils retrouveront le vainqueur de la rencontre entre Manchester City et l’Olympique Lyonnais. Mais les Munichois apparaissent plus que jamais comme la machine à battre.

Lionel Messi a tenté seul de faire la différence (19e), sans succès. Mais la marche en avant allemande a continué, dans la lignée des dernières prestations des joueurs de Hans-Dieter Flick. Barcelone s’est écroulé face à l’intensité proposée par le Bayern Munich.

