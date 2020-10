RCA : L’opposition réclame un audit du fichier électoral

Ads

La Coalition de l’opposition dirigée par l’ex-président François Bozizé a saisi l’Union européenne et la Francophonie à ce sujet.

Une coalition de partis d’opposition dirigée par l’ancien président centrafricain François Bozizé réclame un audit du fichier électoral. Ladite coalition affirme avoir saisi l’Union européenne (UE) et l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) à ce sujet. Ce regroupement dénonce notamment un fichier électoral «corrompu».

«Nous faisons cette demande parce que nous avons la preuve que des milliers d’actes de naissance ont été délivrés à des étrangers pour s’inscrire sur les listes électorales. Et puis, aujourd’hui, avec la publication de la liste provisoire, beaucoup de gens n’ont pas vu leur nom sur la liste électorale», a déclaré à RFI le porte-parole de la Coalition de l’opposition démocratique (COD), Nicolas Tiangaye.

«Nous voulons que les experts indépendants puissent faire un audit du serveur de l’Autorité nationale des élections (ANE) pour savoir si ce fichier électoral est crédible», a-t-il ajouté. De son côté, l’ANE affirme que le processus électoral se passe bien et assure que l’affichage de ces listes sert justement à corriger d’éventuelles erreurs et anomalies contenues dans le fichier.

«Nous sommes allés partout pour pouvoir avoir une liste électorale assez inclusive. Qu’est-ce qu’il y a eu comme problème pour justifier un audit et un audit à deux mois et demi des élections? Ça ne se justifie pas», affirme sa présidente, Marie-Madeleine N’kouet Hoornaert. L’élection présidentielle est prévue le 30 décembre en République centrafricaine (RCA), l’un des pays les plus pauvres du monde. Le président sortant Faustin-Archange Touadera et l’ex-chef de l’Etat François Bozizé, chassé du pouvoir par les rebelles en 2013, ont tous deux annoncé leur candidature.

