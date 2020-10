RD Congo : L’OMS va ouvrir une enquête sur des accusations d’agressions sexuelles

Ads

L’Organisation mondiale de la santé va enquêter sur des allégations d’abus sexuels qu’auraient commis certains de ses employés.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a annoncé, mardi, qu’elle va enquêter sur des allégations d’exploitation et d’abus sexuels commis dans le cadre de la riposte à Ebola en République démocratique du Congo (RDC). Des actes répréhensibles qui auraient été commis par des personnes prétendant travailler pour l’OMS.

Dans un communiqué sur son site Internet, l’agence de santé de l’ONU se dit scandalisée et affirme que de tels comportements ne seront tolérés chez aucun de ses employés, sous-traitants ou partenaires. «Toute personne dont la participation à de tels actes aura été identifiée devra en rendre compte et en subir de graves conséquences, y compris un renvoi immédiat», prévient l’OMS.

Une cinquantaine de femmes ont témoigné dans un article publié par l’agence de presse The New Humanitarian dans laquelle elles accusaient d’exploitation sexuelle, des employés de l’OMS et d’ONG partenaires impliqués dans la lutte contre Ebola. Elles ont notamment déclaré qu’on leur proposait un emploi contre des rapports sexuels.

Le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a mis en place un examen attentif de ces allégations, ainsi que des questions plus générales de la protection dans le cadre des réponses aux urgences sanitaires, apprend-on. L’organisation réaffirme par ailleurs sa politique de «tolérance zéro» concernant toute forme d’exploitation et d’abus sexuels.

