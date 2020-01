RDC : la MONUSCO organise des consultations médicales une campagne de dépistage et de sensibilisation médicale gratuite pour des écoliers

Annonces

Une centaine d’enfants ont bénéficié gratuitement de consultations médicales organisées le 8 janvier par le contingent marocain de la force onusienne à Bunia, dans le nord-est du pays.

Une centaine d’écoliers du Complexe scolaire Sainte Cécile à Bunia, dans le nord-est de la RDC, ont bénéficié gratuitement de consultations médicales mercredi dernier. Ce, sous l’impulsion du contingent marocain de la Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo (MONUSCO).

Une initiative qui rentre dans le cadre des activités civilo-militaires de la MONUSCO, précise la force de l’ONU dans un communiqué publié jeudi. Les consultations portaient sur des examens physiques avec prise de constantes (poids, taille, tension, et température). Les écoliers ont également bénéficié des examens de la gorge, des oreilles et des conjonctives.

Les gastro-entérites, les angines, les otites, les mycoses et le paludisme étaient les principales pathologies diagnostiquées, indique le médecin-capitaine Benali Saad. Pour le Dr Benali, cette activité est une manière «de faire connaissance avec les populations locales que nous servons». C’est aussi «un épanouissement professionnel et personnel pour le personnel médical et paramédical du contingent», ajoute-il.

L’initiative est saluée par les parents d’élèves. «C’est une chance pour nous d’avoir été choisis parmi de nombreuses autres écoles qui auraient pu bénéficier de ces consultations gratuites. Nos élèves sont soignés, ils pourront ainsi mieux poursuivre leurs études», a déclaré Grace Byagire Muhadara. Cette activité sera organisée dans d’autres écoles du pays, assure la force onusienne.

