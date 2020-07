RDC : Le remplacement du général John Numbi salué par les Américains

Ads

Le remplacement en RDC du général John Numbi sous sanction a été salué par l’Américain Tibor Nagy, secrétaire d’Etat adjoint pour l’Afrique.

John Numbi tout comme son remplaçant le général Gabriel Amisi Kumba sont sous sanctions des États-Unis et de l’Union européenne pour leur rôle présumé dans la répression et les abus dont ont été victimes manifestants et opposants sous l’ancien président Joseph Kabila.

La présidence congolaise n’a pas donné les motivations de ce remaniement où le numéro deux du général Numbi et le chef des opérations territoriales des Forces armées congolaises prend le poste de son titulaire. Pourtant tous deux promus par l’ancien président RDC en mi-2018.

Le président Antoine Félix Tshisekedi a aussi nommé trois nouveaux membres à la Cour constitutionnelle et il a également dit non à la désignation de Ronsard Malonda comme chef de la commission électorale. Une décision qui a été saluée par ses partisans.

