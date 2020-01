RDC : Quinze morts dans un naufrage

Plusieurs personnes ont également disparu dans l’accident survenu lundi sur le lac Mai-Ndombe, dans l’ouest du pays.

«Le bilan provisoire du naufrage qui a eu lieu [lundi] à Bankay est de quinze morts et plusieurs disparus», a déclaré à l’AFP Mbo Wemba, le maire d’Inongo, dans la province de Mai-Ndombe en République démocratique du Congo (RDC). Cette province est l’une des plus enclavées de la RDC.

L’accident a eu lieu sur le lac Mai-Ndombe, dans l’ouest du pays, après qu’une pièce de l’embarcation se soit cassée. Une trentaine d’hommes et de femmes se trouvaient à bord. Ils revenaient d’un enterrement à 35 km du lieu de l’accident, rapporte un journaliste local, Firoger Balimba.

«Il y a eu aussi un vent violent qui a secoué cette embarcation vétuste», affirme l’édile municipal. Les recherches sont en cours pour trouver d’autres corps ou des survivants. Les accidents et naufrages sont fréquents sur les cours d’eau en RDC. Ce, en raison notamment de la vétusté des embarcations, de leur surcharge en passagers et fret et de l’absence de balisage.

