Renforcement des liens privilégiés entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Gabon

Un message personnel de la part de Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud a été remis mercredi à la Présidence de la République par le ministre des Affaires étrangères Saoudien.

Le Prince Faisal bin Farhan bin Abdallah Al Saoud, ministre des Affaires étrangères Saoudien a transmis au Président Ali Bongo Ondimba un message personnel particulièrement chaleureux de la part de Sa Majesté Salman bin Abdelaziz Al Saoud, Roi du Royaume d’Arabie Saoudite

Les convergences de vues entre le Royaume d’Arabie Saoudite et le Gabon sur les questions d’intérêt commun et les sujets de l’heure ont été examinées, notamment sur le plan diplomatique et économique. Plus d’investissements dans notre pays, cela signifie plus de croissance et donc plus d’emplois pour les Gabonais.

Pour renforcer les liens privilégiés entre nos deux Etats, des investisseurs saoudiens sont en prospection au Gabon à la recherche d’opportunités d’affaires.

