Rwanda : Le pays va commercialiser du cannabis à l’international

Le gouvernement a autorisé lundi la production sur son sol de cannabis à usage thérapeutique destiné essentiellement à l’export.

Le Rwanda va produire et exporter du cannabis à usage thérapeutique. La décision a été prise lors du Conseil des ministres lundi 12 octobre. Cette réunion a approuvé «des directives sur la culture, la transformation et l’exportation de cultures thérapeutiques de grande valeur au Rwanda». Ces cultures thérapeutiques comprennent le cannabis, a annoncé à la télévision nationale le ministre de la Santé, Daniel Ngamije.

«La production de cannabis sera encadrée par des mesures strictes dans des zones dédiées et les fermiers devront avoir une autorisation spéciale», a-t-il précisé. Seuls les producteurs autorisés seront donc impliqués dans ce commerce, alors que la consommation du cannabis est interdite dans le pays et passible de prison. Plusieurs sociétés ont soumis leur offre pour débuter une production locale qui permettrait à Kigali d’accéder au marché mondial du cannabis, selon le Conseil rwandais du développement (RDB).

«Nous avons des investisseurs intéressés avec lesquels nous allons travailler dans les jours qui viennent, à présent que les directives sont en place», affirme la présidente du RDB, Clare Akamanzi. Le Rwanda vise des marchés comme les Etats-Unis, le Canada et l’Union européenne (UE). Ce, afin de renflouer les caisses de l’Etat et partant, de créer des emplois. «Nous voulons contribuer aux centres de recherche et aux industries pharmaceutiques pour leur fournir des matières premières afin que nous gagnions de l’argent», a déclaré le ministre de la Santé.

