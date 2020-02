Santé : Les États-Unis financent le premier cours de paludologie en Côte d’Ivoire

Annonces

L’objectif est de permettre e donner des armes efficaces aux acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme.

Les États-Unis financent le premier cours de paludologie en Côte d’Ivoire, à travers l’Initiative présidentielle de lutte contre le paludisme (PMI). Quelque 25 cadres supérieurs de la santé ont été sélectionnés pour participer à cette formation prévue du 3 au 21 février prochain à Yamoussoukro, la capitale.

L’objectif est de permettre à ces acteurs impliqués dans la lutte contre le paludisme de mieux coordonner et suivre l’épidémiologie de la maladie, le processus du contrôle vers l’élimination du paludisme, la gestion des interventions de lutte contre le paludisme, etc.

Sans oublier un meilleur suivi-évaluation des interventions de prévention et de prise en charge des cas. En rappel, le paludisme est la première cause de consultation et d’hospitalisation en Côte d’Ivoire. Il est responsable de 40% des causes d’absentéisme en milieu scolaire et professionnel, et de 50% de perte de revenu agricole. Il est aussi la cause de 33% de décès en milieu hospitalier.

