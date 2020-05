Sénégal : Importante saisie de faux billets

Ads

La brigade de recherche de Dakar a mis la main sur de faux billets en devises étrangère de 2,05 milliards d’euros.

Selon les médias sénégalais, la brigade de recherche de Dakar a mis la main sur de faux billets en devises étrangères estimés à 2,05 milliards d’euros, soit 1367 milliards de francs CFA, rapportent les médias sénégalais. Cette saisie est l’une des plus importantes jamais opérée dans le pays.

Le quotidien L’Enquête rapporte que «trois paquets d’un milliard d’euros, neuf cents millions d’euros et cinquante millions en billets noirs ont été saisis» par les gendarmes. L’argent a été découvert au domicile de l’un des cerveaux de la bande, indique le journal Le Quotidien.

Six personnes au total ont été interpellées dans le cadre de cette histoire, dont deux pontes du régime de l’ancien président Abdoulaye Wade, écrit le journal L’Observateur. Les présumés trafiquants sont accusés d’association de malfaiteurs, faux et usage de faux, contrefaçon des signe monétaires ayant cours légal sur un territoire étranger et blanchiment de capitaux.

