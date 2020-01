Soudan : Près de 50 morts dans des heurts tribaux au Darfour

Annonces

Une cinquantaine de personnes tuées dans des violences communautaires dimanche et lundi dans cette région de l’ouest du pays.

Selon le Croissant-rouge local, au moins 48 personnes ont été tuées et 241 autres blessées dans des heurts communautaires dimanche et lundi au Darfour, dans l’ouest du Soudan. Dix-neuf des blessés sont dans un état critique et ont été transférés à Khartoum, à 1.100 km à l’est d’El Geneina, capitale de l’Etat du Darfour-Ouest.

Les heurts ont commencé après une querelle entre des membres de la tribu Massalit et des Arabes. L’incident a dégénéré et des milices arabes s’en sont pris à un camp de déplacés. Un couvre-feu a été imposé lundi dans cette région en proie au conflit depuis 2003.

Le Premier ministre Abdalla Hamdock s’est rendu sur place mercredi pour essayer de calmer la situation. Le gouvernement soudanais et neuf groupes rebelles ont adopté une feuille de route en fin décembre dernier. Ce, afin de mettre un terme au conflit au Darfour.

