Sylvia Bongo Ondimba : «Face au COVID-19, notre force réside dans notre humanité»

Dans une tribune libre, la première dame du Gabon appelle à une approche humaine face à la pandémie de coronavirus.

Dans une tribune libre publiée mercredi 27 mai dans le quotidien L’Union, la première dame du Gabon appelle à une approche humaine face à la pandémie de coronavirus (COVID-19). «Face au COVID-19, notre force réside dans notre humanité», affirme Sylvia Bongo Ondimba. «Cette pandémie nous renvoie inéluctablement à la vulnérabilité inhérente à notre condition humaine. Toutefois, c’est également dans cette humanité que réside notre force», dit-elle.

Car au-delà d’être une crise sanitaire et économique, la pandémie de COVID-19 est «avant tout une crise humaine et sociale qui met en lumière les liens indéfectibles qui nous lient les uns aux autres. Dans ce monde en commun où nous ne formons qu’un, la solidarité n’est pas seulement un impératif moral, elle est dans l’intérêt de toutes et tous», ajoute l’épouse du président Ali Bongo Ondimba.

Aussi, invite-t-elle les Gabonais à «veiller les uns sur les autres», en particulier sur les plus vulnérables. Notamment les enfants, les personnes âgées, les malades, les personnes vivant avec un handicap et les victimes de violences multiformes. C’est dans cet élan de solidarité que la Fondation Sylvia Bongo Ondimba (FSBO) a lancé le projet «Solidarité COVID-19».

Ce projet est «la contribution de ma fondation à cet effort national. Nous espérons que ces actions aideront les personnes dans le besoin à traverser dignement cette période difficile», explique-t-elle. Pour la première dame cependant, la solidarité ne se limite pas à l’octroi de dons. «Être solidaire, dans le contexte actuel, c’est également protéger son prochain en veillant à ne pas devenir un vecteur de transmission du virus», déclare-t-elle, en appelant au respect des mesures barrières.

