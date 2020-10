Sylvia Bongo Ondimba : « Les femmes rurales jouent un rôle décisif … »

Ads

La Première Dame du Gabon Sylvia Bongo Ondimba est convaincue que les femmes rurales jouent un rôle décisif dans le développement économique & social de nos communautés.

S’exprimant à l’occasion de la journée du 15 octobre qui marque la célébration, de la journée internationale des femmes rurales, la présidente de la Fondation Sylvia Bongo Ondimba pour la famille fait observer qu’elles continuent pourtant à faire face à la discrimination qui les empêche de s’épanouir pleinement

Lastratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes – hommes au Gabon entend leur donner la juste place qu’elles méritent et assurer leur autonomisation économique en améliorant leur accès au financement et à la bancarisation par la mise en place de tontines digitales’’.

Engagée pour l’autonomie des femmes gabonaises sur plusieurs pans de la société notamment dans la santé, la Présidente de la Fondation a souhaité marquer cette journée par un appel à la mobilisation : « Ensemble, continuons d’avancer pour que chacune d’entre elles puisse exploiter au mieux, et dans les meilleures conditions, cette richesse qu’est la terre. »

Selon l’ONU, les femmes rurales représentent un quart de la population mondiale et travaillent comme agricultrices, entrepreneures ou salariées agricoles, malgré la pandémie sanitaire actuelle, elles demeurent en première ligne de la production, de la transformation et du commerce des denrées alimentaires et agricoles.

