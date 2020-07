Tchad : 9 femmes entrent dans le nouveau gouvernement rémanié

Le nouveau gouvernement tchadien a connu 19 départs et 15 entrées dont 9 femmes. La nouvelle équipe passe de 31 à 35 membres.

Les avis du public sont partagés sur cette nouvelle équipe qui a connu une petite avancée. D’habitude on a que 8 femmes au gouvernement, mais maintenant on est passé à 9 femmes, a déclaré Banata Tchalé Saw, secrétaire générale du Conseil national des femmes du Tchad.

Toutes les provinces sont présentes dans ce gouvernement, ce qui marque la représentativité ethnique, tribale, provinciale et régionale du gouvernement. Les gens se sentent associés à la gestion de la chose publique et donc cela reflète le caractère national du pouvoir en place.

Les femmes doivent rester vigilantes pour la suite de la lutte. Et demander au gouvernement à ce qu’on fasse encore plus d’effort. L’enseignant-chercheur Ahmat Mahamat Hassan estime pour sa part que les équilibres en ce qui concerne le jeu géopolitique interne sont maintenus.

Mais le politique Dr Ngarlem Toldé fait remarquer que 19 départs, c’est trop.Selon lui, les remaniements aussi incessants sont des signes d’instabilité politique d’un pays. Sinon rien ne se justifie en ce moment un remaniement ministériel.

