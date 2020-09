Télé-réalité: Clap de fin pour les Kardashian

La famille Kardashian annonce la fin de l’émission de télé-réalité qui l’a rendue célèbre aux Etats-Unis et dans le monde.

«C’est le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile en tant que famille de dire au revoir à « L’incroyable famille Kardashian ». (…) Nous sommes plus que reconnaissants envers vous tous qui nous avez regardés pendant toutes ces années (…). Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route. (…) Notre dernière saison sera diffusée au début de l’année prochaine».

C’est par un post sur son compte Instagram, mardi 8 septembre, que Kim Kardashian a annoncé la fin l’émission de télé-réalité de sa famille. Lancée en 2007, l’émission est devenue un monument de la pop culture aux Etats-Unis. Elle et a fait des Kardashian, l’une des familles américaines les plus connues au monde grâce à la télé-réalité. Les téléspectateurs ont ainsi pu suivre au quotidien les hauts et les bas des cinq sœurs Kardashian/Jenner.

A savoir : Kourtney, l’aînée du clan, Kim, la star de l’émission et épouse du rappeur Kanye West, Khloe et les deux jeunes sœurs, Kendall et Kylie, nées de la seconde union de leur mère, Kris, avec l’ancien athlète Bruce Jenner devenu aujourd’hui Caitlin. Quatorze ans plus tard et plus de 260 épisodes, la famille Kardashian va complètement s’arrêter en 2021 pour une ultime saison.

Selon certains médias, les disputes entre les trois sœurs aînées seraient à l’origine de l’arrêt de l’émission. Ces derniers mois, Kourtney avait fait part de sa lassitude. Elle expliquait qu’elle voulait un peu plus d’intimité pour se concentrer sur sa famille. C’est donc une page qui se tourne pour le clan suivi par des millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

